Волшебная бахча

На Востоке говорят, что дыня освежает губы, украшает волосы, делает мужчин желанными, а женщин — прекрасными. А арбуз — это символ плодородия и вообще овощ хоть куда. Или фрукт? Или ягода?

Если честно, в ботанике на этот счет царят хаос и неразбериха. Например, малина, клубника и ежевика оказались вовсе не ягодами, а фруктами-многокостянками, которые свои семена носят на внешней стороне плода. А такой фрукт, как гранат, как раз ягода. Арбузы и дыни вообще не те, за кого себя выдают. Мы-то их ягодами считали, за десерт почитали. Но ученые их записали в семейство тыквенных, потому что с растительной точки зрения так оно и есть, да и между собой они не очень дальние родственники. Так и вижу, как эти тыквины живут на бахче: днем на солнышке греются, сахар набирают, а по вечерам ходят друг к другу в гости чай пить.

Но и это еще не все. Дыня по научной классификации неожиданно относится к роду… огурцов! А арбуз — собственно, к роду арбузов. Хотя воды в нем больше, чем в дыне: 92 % против 90 %. Огурцы, как известно, на 95-98 % состоят из воды. И с этой точки зрения еще вопрос, кто тут больше огурец.

История становится еще запутаннее, если углубиться в этимологию слова «арбуз». В русский язык оно пришло из кыпчакского (один из тюркских языков), там этот плод назывался arbuz. При этом в украинском и белорусском варианте «гарбуз» стал относиться к тыкве, а арбуз обозначается словом «кавун». Но это бы еще ничего, если бы «кавун» не означал по-тюркски «дыня». Да и с кыпчакским arbuz не все так однозначно. Это слово восходит к персидскому arbuza, что значит «дыня». Само слово состоит из двух частей, которые означают «осел» и «огурец», то есть огурец величиной с осла. Так что, как ни крути, и арбуз, и дыня по-своему огурцы. А значит, и готовить их можно, как остальные овощи, с разными продуктами и в любых вариациях. Вот их и варят, и парят, и сушат, и жарят, и пускают на сок и лимонады. Из дынь и арбузов готовят не только варенье, желе и мороженое, но также супы, салаты и гарниры. А какие цукаты получаются из арбузных корок! К слову, арбузы отправляют и в засолку, а еще делают моченые плоды. В ход идут даже семечки, сушеные, жареные или сырые — это вкусная и полезная закуска! А дробленые семена заваривают как чай.

Разумеется, лучшие дыни и арбузы — на рынке. «Подходи, народ! Свой огород! Половина — сахар, половина — мед!» По-настоящему плоды надо обязательно пробовать — и то, если позволят. Вот что читаем у писателя Юрия Домбровского: «Пробовать дыни дают не всякому. Это целый ритуал. Сначала ее секут напополам, потом снимают тончайший прозрачный срез, и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало, ножа возносится прозрачный розовый лепесток, бери в рот, соси и оценивай.

…Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а, надколов, разрывают руками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами, чуть не до волос… Дыню под мышкой уносят домой. И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол сразу вспыхнет и станет праздничным. Такая она нежно цветистая, такая она светящаяся, изнизанная загаром и золотом, в общем, очень похожая на дорогую майоликовую вазу».

А мы готовим волшебный обед из сладких тыквин — и наслаждаемся вкусом неожиданных сочетаний.

Рыбные тако с арбузной сальсой и авокадо

На 4 персоны: мякоть арбуза — 1 кг, лук репчатый красный — 1/2 шт., кинза — 1/2 пучка, лаймы — 3 шт., халапеньо — 1 шт., масло оливковое — 3 ч. л., соль морская крупная — 1 ч. л., филе морского окуня — 450 г, порошок чили — 1 ч. л., салат ромэн — 1 кочан, тортильи кукурузные — 8 шт., авокадо — 1 шт.

Для сальсы — мякоть арбуза нарезать небольшими кубиками, лук — мелкими кубиками. Из халапеньо удалить семена и мелко его нарезать. Крупно порубить кинзу. Смешать в миске арбуз, красный лук, кинзу, сок 1 лайма, халапеньо, 1 ч. л. оливкового масла и 1/2 ч. л. соли. Натереть рыбу 2 ч. л. оливкового масла, посыпать порошком чили и 1/2 ч. л. соли. Рыбу жарить на гриле по 4-5 минут с каждой стороны. Выложить на блюдо, разделить на кусочки. Салат измельчить. Авокадо очистить, мякоть нарезать ломтиками. Нагреть тортильи на гриле и заполнить рыбой, сальсой, авокадо и салатом. Подавать с кусочками лайма.

Вегетарианский салат с дыней и сыром тофу

Дыни разных сортов («колхозница», канталупа) — 2 шт., тофу — 300 г, огурцы — 2 шт., лимоны — 1/2 шт., мята.

Дыни промыть, очистить от семян, удалить кожуру, мякоть нарезать кусочками. Сыр нарезать кубиками. Огурцы очистить от кожуры, нарезать кубиками. Все выложить в салатницу, перемешать, полить лимонным соком. Украсить веточкой мяты.

Гаспачо из арбуза с ветчиной серрано

Мякоть арбуза — 400 г, помидоры — 800 г, ветчина серрано (прошутто) — 100 г, перец острый стручковый — 1/2 шт., уксус винный красный — 1 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л., лук репчатый красный — 1 шт., огурцы — 1 шт., укроп — 50 г, перец черный молотый, соль.

Помидоры, арбуз и перец мелко нарезать кубиками. Выложить в блендер помидоры, перец и половину мякоти арбуза. Влить винный уксус и оливковое масло. Все измельчить, затем добавить мелко нарезанные лук и огурец, часть укропа. Посолить и поперчить по вкусу. Измельчить до однородной массы. Перелить гаспачо в порционные чаши, украсить кубиками арбуза, ломтиками ветчины и укропом.

Острые шашлычки с гарниром из арбуза

Филе говяжье — 1 кг, мякоть арбуза — около 1 кг, лук репчатый — 1 шт., помидоры — 6 шт., перец красный острый — 3-4 шт., перец черный молотый, соль.

Мясо нарезать кубиками не толще 2-3 см, лук нашинковать кольцами, острый перец — колечками толщиной 2-3 см. Замочить деревянные шпажки для шашлыков в холодной воде на 10 минут. Арбуз очистить от семян, мякоть нарезать ломтиками и разложить по тарелкам. Можно добавить несколько колечек лука, слегка посолить и поперчить. Теперь нанизать на шпажки кусочки мяса, чередуя их с помидорами, перцем и луком. Приправить солью и перцем. Жарить на гриле на среднем огне 6-8 минут. Готовые шашлычки выложить на тарелки с арбузом.

Арбузный торт

Арбуз — 1 шт. (3-5 кг). Для крема: сливки 20 %-ные — 3/4 стакана, густой йогурт — 3/4 стакана, сахарная пудра — 1 ст. л. Для украшения: ягоды, фрукты.

Арбуз вымыть и охладить. Срезать «дно» и «крышку», а затем — корку с боков, не оставляя белой мякоти. Взбить сливки до загустения. Продолжая взбивать, всыпать сахарную пудру. После этого ложкой постепенно добавить в крем йогурт. Обмазать арбуз кремом. Крем будет хорошо держаться, если арбуз предварительно обсушить бумажным полотенцем. Украсить торт фруктами и ягодами.

Салат с дыней, инжиром и фетой

Небольшая дыня («колхозница» или канталупа) — 1 шт., инжир — 4 шт., прошутто — 200 г, фета — 200 г, смесь салатных листьев — 100 г, базилик (листья) — 20 шт., уксус бальзамический.

Дыню разрезать, удалить семена, нарезать тонкими дольками без кожуры. Плоды инжира разрезать на четвертинки. Сыр нарезать кубиками. Листья салата промыть, просушить на бумажном полотенце, выложить на блюдо. Поверх положить листья базилика. Затем выложить дольки дыни, ветчину, кусочки сыра, инжир. Перед подачей полить бальзамическим уксусом.

Арбузная газировка

1 арбуз; охлажденная газированная вода или напиток; долька лимона; веточка мяты для украшения.

Ложкой для мороженого сделайте арбузные шарики. Положите арбузные шарики на выстеленный пергаментом противень и поставьте в морозилку, чтобы они замерзли. Налейте в стакан газировку, положите парочку арбузных шариков. Подавайте с долькой лимона и веточкой мяты.

Арбузное мороженое

1 банка цельного кокосового молока; 5 королевских фиников без косточек; 1/8 ч. л. ванилина; 375 г арбуза, нарезанного кубиками.

Смешайте все ингредиенты в блендере и вылейте полученную смесь в форму. Поставьте в холодильник на 3 часа. Выньте из холодильника и положите замороженную смесь в блендер. Взбивайте, пока смесь не достигнет кремообразной консистенции. Положите в контейнер или большую миску и поставьте на 30 мин. в холодильник.