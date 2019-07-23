Volvo отзывает полмиллиона авто по всему миру

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Около 500 тысяч автомобилей марки Volvo отзывает шведский автогигант по всему миру, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Причиной отзыва стало обнаружение дефекта в моторном отсеке. неисправность может привести к возгоранию двигателя.

Дефект касается моделей, произведенных в 2014-2019 годах, с дизельным четырехцилиндровым двигателем.

Только в Германии было отозвано 54 тысячи автомобилей, по всему миру отозвано около 500 тысяч экземпляров.

Напомним, с 2010 года автоконцерн Volvo принадлежит китайской компании Geely Automobile. Кроме Швеции производство открыто также в Китае, руководство компании ведет переговоры о строительстве завода в США.



