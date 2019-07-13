Волынская трагедия. Дуда обратился к Зеленскому по историческому спору

Фото Администрации Президента Украины

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Президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине. Об этом Дуда рассказал после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах, сообщает Укринформ.

Дуда отметил, что соответствующий разговор между ним и Зеленским состоялся во время встречи в Брюсселе 4 июня.

По словам Дуды, разрешение украинской стороны на возобновление эксгумаций польских жертв на Волыни позволит почтить память погибших поляков и нормализовать польско-украинские отношения.

МИД Украины призвал не политизировать историю

Министерство иностранных дел Украины в годовщину Волынской трагедии осудило преступления против мирного населения, подчеркнув недопустимость манипуляций историей. Комментарий ведомства был опубликован в четверг, 11 июля.

«В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украинско-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии», − говорится в заявлении МИД.

Киев решительно осудил преступления против мирного населения − украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших, но в то же время подчеркнул, что не может согласиться «с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 годов со стороны польских политиков и дипломатов».

В МИД Украины убеждены, что правда о событиях должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов.

«Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокие трактовки и использование ее в политических целях», − указали в ведомстве и добавили, что надеются на скорое восстановление диалога между историками и экспертами по спорному историческому вопросу.