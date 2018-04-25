default image
Вооруженные силы Литвы планируют приобрести новое аварийно-спасательное судно

Подробнее...
default image
Калифорния обсуждает, чем и как расплатиться с потомками рабов

Подробнее...
default image
Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев

Подробнее...
default image
После превышения Литвой уровня заболеваемости - совещание министров стран Балтии

Подробнее...
default image
Свое послание Европе Джордж Сорос уместил в три буквы

Подробнее...
default image
В Литву запрещен въезд А. Лукашенко, его сыну, руководству МВД, Центризбиркома

Подробнее...
default image
Планировавшего теракт молодого человека предлагается приговорить к четырем годам тюрьмы

Подробнее...
default image
Мэр Лампедузы пригрозил общей забастовкой в знак протеста против мигрантов

Подробнее...
default image
Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам – Л. Линкявичюс

Подробнее...
default image
Намеревавшийся устроить теракт в Вильнюсе молодой человек признает свою вину

Подробнее...
default image
Китай опаснее России - глава американской разведки

Подробнее...
default image
Г. Науседа предлагает начинать обучение на год раньше, обязательное посещение детсадов

Подробнее...
default image
Литва ввела санкции для представителей белорусского режима, в списке – 30 лиц

Подробнее...
default image
Из Израиля в ОАЭ отправился первый в истории авиарейс

Подробнее...
default image
Стратегический диалог с Турцией должен продолжаться – Л. Линкявичюс

Подробнее...
default image
В Британии намерены рекордно повысить налоги из-за пандемии

Подробнее...
default image
Страны Балтии в понедельник объявят санкции Беларуси – Г. Науседа

Подробнее...
default image
В вооруженных силах Литвы – восемь случаев заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
В Чехии стартуют международные учения НАТО

Подробнее...
default image
LOT возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон-Сити

Подробнее...
default image
Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время

Подробнее...
default image
Суд в Вильнюсе начнет рассматривать дело о попытке совершения террористического акта

Подробнее...
default image
В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса, всего – 290

Подробнее...
default image
В Литве начинается дополнительный прием в вузы

Подробнее...
default image
Европа пытается ограничить вторую волну

Подробнее...
default image
В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая

Подробнее...
default image
1 сентября к Земле приблизится астероид

Подробнее...
default image
В Литве экономит менее половины жителей, инвестирует всего 2% – опрос

Подробнее...
default image
Университет Гамбурга разыгрывает "грант по ничегонеделанию"

Подробнее...
default image
«День русской культуры» в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Транспорт в столице: с сентября перемены

Подробнее...
default image
Мобильного почтальона встречают с улыбкой

Подробнее...
default image
На страже трудового права

Подробнее...
default image
Правовые аспекты пандемии

Подробнее...
default image
Возрастная дискриминация

Подробнее...
default image
Вакантные должности

Подробнее...
default image
Контроль ужесточается

Подробнее...
default image
Таблетки йода от мэра?

Подробнее...
default image
Школьное образование: прейскурант на нынешний сезон

Подробнее...
default image
Выборы в период пандемии

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Вооруженные силы Литвы планируют приобрести новое аварийно-спасательное судно

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

В текущем году Вооруженные силы (ВС) Литвы планируют приобрести новое судно, которое сможет осуществлять спасательные работы и работы по ликвидации загрязнений в Балтийском море.

Закупку проводит Агентство по оборонным ресурсам, планируется выделить около 39,6 млн евро, сообщило BNS Министерство обороны Литвы. Договор с выигравшей конкурс судостроительной компанией планируется подписать в ноябре этого года, а завершение проекта планируется на 2022-2023 годы.

По информации Минобороны, новое судно такого типа необходимо, так как используемое сейчас судно Sakiai и его оборудование устарели, что не позволяет эффективно выполнять задания.

В министерстве подчеркнули, что для спасения людей и ликвидации загрязнений на море важно быстрое и эффективное реагирование, а приспособленный для этих целей в 1986 году рыболовный траулер Sakiai не отвечает современным требованиям.

Судно планируется приобрести на средства из Фонда поддержки ЕС.

В прошлом году Центр координации спасения на море Военно-морских сил Литвы зафиксировал 68 инцидентов — спасено 28 человек, получено 8 сообщений о загрязнениях, осуществлялась координация 14-ти поисково-спасательных операций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.