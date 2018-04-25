Вооруженные силы Литвы планируют приобрести новое аварийно-спасательное судно

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

В текущем году Вооруженные силы (ВС) Литвы планируют приобрести новое судно, которое сможет осуществлять спасательные работы и работы по ликвидации загрязнений в Балтийском море.

Закупку проводит Агентство по оборонным ресурсам, планируется выделить около 39,6 млн евро, сообщило BNS Министерство обороны Литвы. Договор с выигравшей конкурс судостроительной компанией планируется подписать в ноябре этого года, а завершение проекта планируется на 2022-2023 годы.

По информации Минобороны, новое судно такого типа необходимо, так как используемое сейчас судно Sakiai и его оборудование устарели, что не позволяет эффективно выполнять задания.

В министерстве подчеркнули, что для спасения людей и ликвидации загрязнений на море важно быстрое и эффективное реагирование, а приспособленный для этих целей в 1986 году рыболовный траулер Sakiai не отвечает современным требованиям.

Судно планируется приобрести на средства из Фонда поддержки ЕС.

В прошлом году Центр координации спасения на море Военно-морских сил Литвы зафиксировал 68 инцидентов — спасено 28 человек, получено 8 сообщений о загрязнениях, осуществлялась координация 14-ти поисково-спасательных операций.