Вооруженные силы Украины получили ракеты Javelin

Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает АЗЕРТАДЖ.

«В Украину в рамках пилотного проекта 16 июня по программе правительства США «Международные военные продажи» поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетным комплексам «Джавелин» и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США», отмечается в сообщении.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

«Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами», — добавили в МОУ.

В марте 2018 года США утвердили летальную помощь Украине, которая включала 210 ракет и 37 пусковых установок Javelin.