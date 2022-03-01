Вопрос членства Украины – один из основных приоритетов, считает новый посол при ЕС

Фото urm.lt

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе (ЕС) будет одним из главных приоритетов, заявил новый посол Литвы в Брюсселе Арнольдас Пранцкявичюс.

«Это, безусловно, будет одним из важных приоритетов, (…) в контексте помощи Украине предоставление статуса кандидата, по мнению правительства, Сейма, президента Литвы является одним из самых важных аспектов», — сказал дипломат во вторник в интервью литовской национальной теле- радиовещательной компании LRT.

«Необходимо будет сформировать большую коалицию государств, пусть это и самое малое, что мы можем сделать, чтобы дать народу Украины надежду на то, что они смогут претендовать на членство в ЕС», — добавил он.

В понедельник Литва и семь других стран Евросоюза выразили поддержку членству Украины в сообществе.

Во вторник Пранцкявичюс занял пост посла Литвы при ЕС. Он сказал, что согласился занять этот пост потому, что в нынешних условиях «государство не может позволить себе роскошь провести хотя бы еще один день без постоянного представителя в Брюсселе».

Дипломат назвал осторожность самой большой ошибкой ЕС в отношении Украины и других стран Восточного партнерства.

«Мужества, нехватки которого Запад не ощущал в отношении стран Балтии, и это было спасением для нас и большим чудом, которое произошло в 2004 году, не хватило, к сожалению, для стран Восточного партнерства. Многие думали, что с помощью макрофинансовой помощи, помощи в проведении реформ и других важных проектов мы сможем шаг за шагом приблизить эти страны к ЕС», — сказал Пранцкявичюс.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение, ужас и гнев во всем мире.

Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, а возможном членстве страны этой страны в ЕС говорят все громче.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено