Вопрос о независимости Шотландии могут снова вынести на референдум

Первый министр Шотландии Никола Стерджен намерена добиться проведения нового референдума по вопросу независимости от Великобритании. Идею плебисцита, согласно результатам опроса, опубликованным 24 января, поддерживает большинство шотландских избирателей, сообщает Euronews.

В мае в Шотландии пройдут парламентские выборы. Если Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен заручится поддержкой большинства избирателей, ей удастся снова поставить вопрос об организации референдума, вне зависимости от позиции Лондона.

Ранее Никола Стерджен дала понять, что если однажды Шотландия станет независимой, то она сможет присоединиться к Евросоюзу. На референдуме по Brexit большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.