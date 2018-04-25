Вопрос переговоров — европейские деньги

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Литва еще может получить на переговорах большее, чем предусматривается сейчас, финансирование в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза, считает советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта.

«Все реально, все страны активно ведут переговоры. Сейчас самый разгар переговоров, и решения будут приниматься в ближайшие месяцы. Мы действительно надеемся на помощь», – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.

По его словам, нынешнее предложение не удовлетворяет Литву. Правда, по словам советника, хотя сокращение финансирования будет значительным – по нескольку сотен миллионов евро в год, но «пугаться этого не следует».

«В рамках нынешнего предложения сокращение средств составляет около 15%. Несомненно, мы не согласны с таким предложением и будем вести активные переговоры, чтобы ситуация улучшилась», – сказал советник.