Вопрос переговоров — европейские деньги

Литва еще может получить на переговорах большее, чем предусматривается сейчас, финансирование в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза, считает советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта.
«Все реально, все страны активно ведут переговоры. Сейчас самый разгар переговоров, и решения будут приниматься в ближайшие месяцы. Мы действительно надеемся на помощь», – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.
По его словам, нынешнее предложение не удовлетворяет Литву. Правда, по словам советника, хотя сокращение финансирования будет значительным – по нескольку сотен миллионов евро в год, но «пугаться этого не следует».
«В рамках нынешнего предложения сокращение средств составляет около 15%. Несомненно, мы не согласны с таким предложением и будем вести активные переговоры, чтобы ситуация улучшилась», – сказал советник.
С. Крепшта утверждает, что нынешняя ситуация отчасти сложилась по причине неравномерного роста экономики самой Литвы: экономика страны росла, но только с точки зрения всей страны, а не с точки зрения регионов.
«Вильнюсский регион живет почти как Финляндия, но, к сожалению, остальная Литва отстает, отсюда эти региональные, социальные различия, депопуляция (мы действительно потеряли много людей в последнее десятилетие). Все эти аргументы мы точно будем активно выдвигать Еврокомиссии», – сказал советник.
Еврокомиссия предлагает сократить средства политики сплочения для Литвы в 2021-2027 годах на 24%, а председательствующая в ЕС Финляндия – на 27%. Министерство финансов Литвы утверждает, что такие предложения, с точки зрения Литвы, являются «несправедливыми и неприемлемыми», прежде всего с учетом различий развития регионов в стране.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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