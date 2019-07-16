Вопрос спикера сейма Литвы сейчас не самый важный – Р. Карбаускис

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

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В данный момент вопрос увольнения спикера сейма Виктораса Пранцкетиса не является самым важным, утверждает лидер правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис.

«Это сейчас не самый важный вопрос, важнее правительство», – заявил во вторник журналистам Р. Карбаускис после заседания совета правящей коалиции в сейме.

«Наши коллеги не требуют решать этот вопрос до того, как будет решен вопрос правительства», – добавил он.

В понедельник совет ЛСКЗ одобрил коалиционное соглашение, подписанное четырьмя партиями. По этому соглашению, пост спикера сейма достается не «аграриям», а социал-трудовикам.