Вопрос закрытых границ премьер Литвы намерен обсудить с польским коллегой

В ближайшее время литовский премьер Саулюс Сквярнялис намерен обсудить с главой кабинета министра Польши Матеушем Моравецким вопрос границ, закрытых по причине угрозы коронавируса.

«В конце этой или в начале следующей недели мы планируем разговор с польским премьер-министром, и тогда непосредственно обсудим», – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник в сейме.

Он утверждает, что предварительно Польша готова сохранить контроль на внутренней границе ЕС до начала лета.

«Насколько я знаю о намерениях, а что касается польских границ, то они планируют продлить до июня месяца», – сказал премьер.

В связи с угрозой распространения коронавируса Польша уже более месяца закрыла границы для иностранцев и внутри ЕС.

Пограничный контроль на границах с Польшей и Латвией возобновила и Литва – движение осуществляется лишь через несколько пропускных пунктов, здесь проверяют все автомобили, запрещен въезд или выезд из страны за исключением тех, кто облагает видом на жительство, ограничения не применяются в отношении движения товаров.