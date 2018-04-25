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TOP,Новости,Политика

Вопросы коммуникации президента Литвы возглавит Р. Ясюлёнис

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

С понедельника группу по вопросам коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы возглавил бывший журналист, актер Ридас Ясюлёнис. 

50-летний Р. Ясюлёнис сообщил BNS, что будет стараться «помогать президенту распространять его культуру политического компромисса». 

«Президент хочет видеть изменения в политической культуре. Я думаю, что это амбициозная цель, такие изменения не происходят очень быстро, за счет того или иного действия. Требуется более длительное, последовательное воздействие», – сказал Р. Ясюлёнис. 

«Моя задача – работать терпеливо и тщательно, общаться со СМИ, чтобы поведение президента и его принципы были бы более понятны и заметны»,  – сказал он.

Р. Ясюлёнис сказал BNS, что получил разрешение президента полностью не отказываться от актерской деятельности. Если новый театральный сезон пойдет успешно, то он попытается согласовывать работу в Президентском дворце с выступлениями в трагикомедии «Когда люди изображали Бога!…»  в роли отца еврейской девочки Анны Франк  Отто Франка.

У Р. Ясюлёниса есть опыт политической коммуникации – в 2009 году он работал пресс-секретарем бывшего тогда премьером Андрюса Кубилюса, позднее некоторое время руководил правительственным Департаментом информирования общественности, затем был помощником депутата Мантаса Адоменаса.  

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

На посту главного советника по вопросам коммуникации Р. Ясюлёнис сменит Айстиса Забараускаса, который уходит из Президентского дворца. 

А. Забараускас работал с Г. Науседой во время избирательной компании, и в первый год президентства.  Администрация главы государства сообщила, что «он решил вернуться в частный сектор». Деталей своего ухода не комментировал и сам А. Забараускас. 

Р. Ясюлёнис пока не планирует никаких существенных изменений в стратегии коммуникации Президентского дворца. 

«Пока преждевременно говорить об этом. Я должен пообщаться со всеми членами группы, с президентом, чтобы обсудить изменения, что не так, и что нужно менять», – сказал он.

Опросы общественного мнения показывают, что сейма президент Г. Науседа является самым популярным политиком. Рейтинги президента, снизившиеся во время карантина, в июле вновь стабилизировались. По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, руководителя страны положительно оценили 61,8% респондентов, отрицательно – 11,7%.

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