Вор украл блинов на 90 тысяч долларов

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Любовь к сладкому довела до тюрьмы. Известная нью-йоркская кондитерская поймала собственного работника на крупной краже, сообщает 24tv.ua.

За несколько месяцев любитель сладенького тайно вынес из магазина более тысячи тортов из блинчиков.

Это главный продукт, который пользуется большим спросом не только в Нью-Йорке, но и во всем штате. Стоимость самого маленького из тортов достигает 90 долларов. В целом же, по оценке администрации, вор вынес продукции на 90 тысяч долларов. Расследование продолжается.

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