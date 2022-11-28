Восемь из 10 литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается

По сравнению с тем же опросом в сентябре количество людей, считающих, что ситуация улучшается, увеличилось на 6 процентных пунктов — в сентябре так считали 9% респондентов. Кроме того, уменьшилось и число тех, кто считает, что ситуация ухудшается: в сентябре так ответили 90% опрошенных.

На вопрос, к лучшему или к худшему идут дела в их муниципалитетах, 52% респондентов сказали, что к лучшему, а 34% — что к худшему. 14% опрошенных ответили, что не знают.

Опрос проводился компанией исследования общественного мнения и рынка Baltijos tyrimai с 26 октября по 8 ноября 2022 года. В ходе него методом личного интервью был опрошен 1021 житель Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 116 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Погрешность результатов исследований достигает до 3,1%.

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