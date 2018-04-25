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Восстановлена работа системы e.sveikata в Литве – Реестровый центр

Архив ЛК

Во вторник вновь была восстановлена работа электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, сообщил Реестровый центр.

«Во вторник специалисты Реестрового центра восстановили работу крупнейшей в стране информационной системы e.sveikata – завершены тесты и проведены работы по подтверждению целостности данных, успешно завершен этап запуска системы», – говорится в сообщении центра. 

«Я благодарю всю команду Реестрового центра,  и всех внешних специалистов, которые оказали помощь, предоставили консультации. Усилиями всех этих людей удалось восстановить работу одной из важнейших систем Литвы», – цитируются в сообщении слова гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса.

«Мы еще раз выражаем сожаление по поводу того, что по причине бездействия системы части населения пришлось столкнуться с неудобствами. Это событие показало, что для обеспечения слаженного управления информационными системами стратегического значения требуются неотложные решения на высшем государственном уровне»,  – сказал он.

Реестровый центр сообщил, что хотя все накопленные в системе данные удалось успешно восстановить с копирующего оборудования, по причине сложности системы могут быть отдельные неполадки. 

О них центр просит информировать консультантов по электронной почте e.sveikata@registrucentras.lt или по телефону +370 5 236 4577.

В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра. 

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