Восстановление экономики набирает обороты

Литовская экономика, которая в прошлом году из-за коронавирусного кризиса уменьшилась на 0,8%, в этом году должна восстанавливаться, и валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы должен вырасти на 4,1%, сообщает BNS.
Согласно прогнозам, в 2022 году рост ВВП Литвы составит 4,4%, а в 2023–2024 годах он должен составлять 3,5% ежегодно, сообщило в пятницу Министерство финансов. В марте Минфин прогнозировал, что ВВП в этом году увеличится на 2,6%, а в 2022–2023 годах прирост экономики страны прогнозируется 3,2% ежегодно.
Как сообщает министерство, ускорение роста экономики Литвы становится возможно благодаря увеличению числа людей, которые приобрели иммунитет, снятию ограничений хозяйственной деятельности и в силу более благоприятных внешних условий.
Намечается, что ситуация на рынке труда будет улучшаться — в этом году уровень безработицы составит 7,6% по сравнению с 8,5% в прошлом году, а число занятых жителей после спада 1,5% в прошлом году в этом году увеличится на 0,4%.
Как сообщает министерство, проекция изменения среднемесячной брутто-зарплаты на этот год увеличивается с 5,2% до 7,9%. В 2022-м и последующие годы темпы роста зарплаты немного замедлятся, однако останутся выше 5% в год. Намечается, что в этом году среднегодовая инфляция возрастет до 2,6%. В 2022 году темпы инфляции должны замедлиться до 2,2%, а в 2023–2024 годах составят 2%.
В связи с тем, что процесс вакцинации обрел ускорение, финансовая ситуация населения улучшается, и ограничения хозяйственной деятельности понемногу снимают, расходы домашних хозяйств на потребление за 2021 год должны вырасти на 4%. Поскольку в среднесрочный период зарплата будет расти быстрее цен, расходы домохозяйств на потребление в 2022–2024 годах должны вырасти в среднем на 3,8% в год.
Между тем на встрече группы по пересмотру налоговых льгот при правительстве Литвы обсуждались вопросы секторных льгот, а министр финансов Гинтаре Скайсте акцентировала важность аспекта справедливости налоговой системы, сообщил Минфин.
Информация «ЛК», BNS