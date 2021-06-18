Восстановление экономики набирает обороты

Как сообщает министерство, ускорение роста экономики Литвы становится возможно благодаря увеличению числа людей, которые приобрели иммунитет, снятию ограничений хозяйственной деятельности и в силу более благоприятных внешних условий.

Намечается, что ситуация на рынке труда будет улучшаться — в этом году уровень безработицы составит 7,6% по сравнению с 8,5% в прошлом году, а число занятых жителей после спада 1,5% в прошлом году в этом году увеличится на 0,4%.

Как сообщает министерство, проекция изменения среднемесячной брутто-зарплаты на этот год увеличивается с 5,2% до 7,9%. В 2022-м и последующие годы темпы роста зарплаты немного замедлятся, однако останутся выше 5% в год. Намечается, что в этом году среднегодовая инфляция возрастет до 2,6%. В 2022 году темпы инфляции должны замедлиться до 2,2%, а в 2023–2024 годах составят 2%.

В связи с тем, что процесс вакцинации обрел ускорение, финансовая ситуация населения улучшается, и ограничения хозяйственной деятельности понемногу снимают, расходы домашних хозяйств на потребление за 2021 год должны вырасти на 4%. Поскольку в среднесрочный период зарплата будет расти быстрее цен, расходы домохозяйств на потребление в 2022–2024 годах должны вырасти в среднем на 3,8% в год.

Между тем на встрече группы по пересмотру налоговых льгот при правительстве Литвы обсуждались вопросы секторных льгот, а министр финансов Гинтаре Скайсте акцентировала важность аспекта справедливости налоговой системы, сообщил Минфин.

Информация «ЛК», BNS