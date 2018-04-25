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Политика

«Восточное партнерство»: диалоги на высшем уровне

В рамках подготовки к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в июне, президент Литвы Гитанас Науседа проводит переговоры с главами всех шести стран – участниц программы ЕС «Восточное партнерство».

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что среди стран «Восточного партнерства”, скорее всего, сформируются две группы: одна – из стран, которые стремятся к экономической выгоде от более тесных отношений с Евросоюзом, и другая группа – более глубокой интеграции, сообщает BNS.

«Среди таких государств следует упомянуть Молдавию, Грузию и Украину, которые подписали договоры об ассоциированном членстве в »Восточном партнерстве», – сказал глава государства на пресс-конференции.

Об этом он заявил после бесед с лидерами Беларуси и Молдавии, состоявшихся на минувшей неделе. «Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны», – пояснил президент.

По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу программы »Восточного партнерства”, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран – участниц программы.

«Литва должна быть среди государств, которым не безразлична судьба стран, когда-то находившихся в одном союзном государстве, их судьба важна и для ЕС «, – сказал президент.

Начало реализации программы »Восточного партнерства” – 2009 год. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.

Гуманитарная помощь

Литовское правительство на минувшей неделе выделило гуманитарную помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро.

Армении, Грузии и Молдавии выделено по 20 тыс. евро, Украине – 40 тыс. евро. На эти средства для государств закупят защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Закупить эти средства и организовать их доставку поручено Министерству иностранных дел. «Мы стараемся приобретать защитные средства литовских производителей», – заявил на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс. Гуманитарная помощь этим странам предоставляется по их просьбе.

«БелАЭС не будет препятствием в общении Литвы и Беларуси»

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Это был первый разговор главы Литвы с президентом соседней страны.

Главы государств обсудили самый серьезный вызов сегодняшнего дня – пандемию COVID-19. Г. Науседа предложил Беларуси гуманитарную помощь в виде медицинских средств и необходимого оборудования для медработников.

«Во время беседы президент поблагодарил за это, но не изъявил конкретного желания получить помощь того или иного рода», – отметил Г. Науседа.

«На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике», – сказал Г. Науседа.

Литва не меняет своей позиции по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако наши страны будут общаться по волнующим их вопросам, утверждает глава Литовского государства.

«Я прямо спросил белорусского президента, не станет ли наша позиция по БелАЭС и отказ от закупки электроэнергии с этой станции препятствием в общении и по другим вопросам. Его ответ был однозначным: нет, это не помешает нам обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению», – сказал Г. Науседа журналистам.

По его словам, глава Беларуси заверил, что его страна «не будет спешить искусственно ускорять этот процесс за счет безопасности», поскольку после чернобыльской катастрофы Беларусь также заинтересована в безопасности собственных граждан, сообщает BNS.

Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает.

Внимание также было уделено необходимости обеспечения на данный момент транзита товаров между странами. «Литва и Беларусь традиционно интенсивно сотрудничают в области транспортных перевозок, сообщает пресс-служба президента Литвы. В этот сложный период борьбы с коронавирусом важно обеспечить бесперебойное движение товаров, а также создать условия для литовских и белорусских перевозчиков, чтобы они могли осуществлять международные перевозки», – сказал Г. Науседа. Президент также поблагодарил А. Лукашенко за сотрудничество в вопросах возвращения граждан Литвы домой через территорию Республики Беларусь.

Новый импульс для сотрудничества

В ходе телефонного разговора президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с президентом Республики Молдова Игорем Додоном были обсуждены ход и результаты реформ в Молдове. Глава Литвы выразил надежду, что Молдова продолжит реформу судебной системы и усилит антикоррупционные меры.

Главы государств согласились с тем, что необходимо придать новую динамику и импульс инициативе ЕС «Восточное партнерство». «В ЕС чувствуется определенная усталость в отношении «Восточного партнерства», но Литва остается надежным сторонником этой инициативы. Мы хотим придать этому направлению политики новый импульс, а для этого очень важно услышать ожидания стран и их видение дальнейшего сотрудничества», – сказал Г. Науседа.

«На фоне развития более тесных отношений между ЕС и Молдовой огромное значение имеют конкретные и ощутимые результаты проведения реформ. Мы надеемся, что их успешная реализация Молдовой позволит Евросоюзу предоставить этой стране более значительную долю пакета макрофинансовой помощи для развития экономики. Литва также поддерживает более глубокую интеграцию ассоциированных стран – Молдовы, Украины и Грузии – во внутренний рынок ЕС», – сказал Г. Науседа, добавив, что Литва готова и дальше оказывать экспертную помощь Молдове

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