Востребованные вакансии

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В Литве на увеличился спрос на продавцов, продавцов-кассиров, поваров, охранников, операторов АЗС, свидетельствуют данные Службы занятости.

В стране было зафиксировано 324 (9,6 процента) предложения на сезонные работы для подсобных работников по обслуживанию общественных мест, уборке наружной среды, работе на складах, в детских лагерях, фасовке и изготовлению праздничной атрибутики.

При этом на курортах стало меньше сезонных предложений работы. Так, в Паланге зарегистрировано восемь вакансий для горничных и подсобных работников, в Друскининкай – три, в Ниде, Швянтойи и Бирштонасе – ни одного предложения.

Требовались работники в сельском хозяйстве, здравоохранении и социальной сфере. В сельском хозяйстве были вакансии для подсобных работников, трактористов, неквалифицированных сборщиков урожая в садово-огородном хозяйстве. В сфере здравоохранения и социальной работы – помощники по уходу, помощники социальных работников и подсобные работники.

С начала введения карантина количество безработных увеличилось на 43,1 тысячи человек (26,7 процента).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ