Востребованы ли на рынке труда возрастные работники?

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Согласно исследованию, проведенному немецким университетом Дуйсбург-Эссен, в течение последних десяти лет почти во всех странах ЕС отмечалось значительное повышение уровня занятости среди людей в возрасте от 55-ти до 64 лет.

Особенно хорошие результаты демонстрируют Германия, Нидерланды, Австрия и Польша. Лишь в Греции, на Кипре и в Испании этот показатель, наоборот, снизился. Несмотря на положительную тенденцию, обозреватели полагают, что странам еще есть над чем работать.

Правительство Литвы в связи с нехваткой кадров из-за активной эмиграции объявило курс на поддержку интеграции пожилого населения на рынке труда. По мнению издания Verslo žinios, одних красивых слов здесь недостаточно: «Несмотря на то, что на рынке труда постепенно меняется отношение к возрастным сотрудникам и мы начинаем ценить их опыт, мотивацию и лояльность, дискриминация по возрасту все еще широко распространена. Для ускорения интеграции старшего поколения на рынке труда и настоящего формирования «серебряной» экономики деловые круги и правительство должны наладить в этой сфере более тесное сотрудничество».

По данным Службы занятости Литвы, каждый второй пожилой клиент биржи труда устраивается на работу, а каждый третий — создает бизнес, сообщают литовские СМИ. Примечательно, что сегодня работодатели начинают больше ценить работников старшего возраста, отдавая должное их опыту, стабильности и лояльности. За первый квартал этого года в Службу занятости обратилось около 18 тысяч человек старше 50 лет. Из них почти 10,5 тыс. трудоустроились, а 6,5 тыс. — начали собственный бизнес. Трудоустраивались чаще всего жители Шяуляй, Утены и Паневежиса, а самыми предприимчивыми оказались вильнюсцы, каунасцы и шяуляйцы.

По данным Службы занятости, “с уменьшением числа работников трудоспособного возраста в стране увеличиваются шансы на трудоустройство людей старшего поколения. Они становятся желанными работниками — особенно те, у которых есть высшее образование или профессиональная квалификация. Часто немобильность, отсутствие необходимых навыков осложняют интеграцию пожилых людей на рынок труда, однако отмечается положительная тенденция к тому, что люди этой возрастной группы становятся смелее, увереннее, не боятся учиться или заниматься новой деятельностью”.

Люди пожилого возраста чаще всего становятся продавцами, водителями, строителями широкого профиля, экспедиторами. Многих устраивает и неквалифицированная работа — такая, как уборщики, подсобные работники или сотрудники по уборке территории. Чаще всего люди пожилого возраста находят работу в супермаркетах, на почте или в компаниях, предоставляющих услуги по уборке.

В первом квартале 2019 года каждый пятый (23%) из числа лиц старшего возраста, ищущих работу, использовал финансовую поддержку Службы занятости и приобрел востребованную профессию или переквалифицировался.

Среди наиболее часто выбираемых программ профессионального обучения — водители различных транспортных средств, помощники социальных работников или медработников по уходу за больными, а также продавцы цветов, охранники и бухгалтеры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ