«Восход богов» – спектакль о сильных женщинах

Игнас Залецкас, театральный критик, посмотревший один из десяти спектаклей «Восход богов» во Франции, написал в своей рецензии для культурного еженедельника «7 Meno dienos»: «Документальный спектакль «Восход богов» по пьесе Марюса Ивашкявичюса – это острый удар в сердце апатичному западному миру, шок для человека, уже привыкшего к образам войны. В нем рассказывается история Анны, жены режиссера Мантаса Кведаравичюса, которая ищет тело своего мужа, и о том, как ею манипулировал начальник штаба, возвысивший себя до положения бога. В то же время развивается история Яны, противоположная ситуации Мантаса и Анны: женщина бежит из Мариуполя после смерти мужа. В пьесе личность Анны разделена между пятью актрисами, которые воплощают разные ее ипостаси – романтичную, сердитую, мрачную…».

Марюс Ивашкявичюс написал пьесу всего за несколько месяцев и назвал спектакль театральным расследованием военного преступления. По его словам, эта жуткая реальность, в которой мы находимся уже несколько месяцев, продиктовала все сама. «В спектакле мы говорим о сильных женщинах. Я хотел показать общество, в котором выросли и живут эти женщины. Это постсоветская, мачистская среда, которая не принимает женственности. В пьесе описываются ужасные, фабричные города, где летают красные от металлической руды воробьи. Создается образ стальной женщины, которая может выдержать все», – говорит драматург в интервью И. Залецкасу после презентации пьесы в Авиньоне.

В «Восходе богов» встретились актрисы с уникальным актерским опытом: труппу РТДЛ здесь представляют Елена Богданович, Александра Метальникова, Евгения Гладий, украинские актрисы Кристина Киселевайте, Катерина Вишня Вишневая, Светлана Зельбет и актрисы из Беларуси Ирина Клименко, Анастасия Шпаковская. Также в спектакле играют Андрей Евдакимов и Вайдотас Мартинайтис. Актриса Кристина Киселевайте говорит: «В спектакле «Восход богов» моя задача – распространять свет, надеясь, что когда-нибудь все будет хорошо. Сегодня, когда я вижу кадры разрушенных городов, распространять свет очень сложно, потому что ненависть иногда берет верх. В Украине остался мой муж и замечательная работа в одном из лучших театров страны – Леси Украинки. Конечно, я очень надеюсь на то, что весь этот кошмар закончится и можно будет не только вернуться, но и с новыми силами и знаниями восстановить прежнее счастье».