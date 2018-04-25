Вот и встретились два одиночества

13 октября в Вильнюсе во Дворце конгрессов, а 14 октября в Клайпеде во Дворце Рыбаков Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко покажут спектакль «Двое на качелях».

Зрителю представят одну из самых пронзительных и честных пьес о мужчине и женщине, не только в ХХ веке, но и во всей истории театра. Пока существуют «ОН» и «ОНА», одиночество будет противоестественным состоянием человека. Мы всегда будем искать свою половину. Но самое трудное не поиск, а способность понять и принять другого человека таким, какой он есть… Без этого, какой бы сильной ни была любовь, она не сможет удержать нас вместе…

«Двое на качелях» — история любви от великого Уильяма Гибсона — одного из самых проницательных исследователей человеческой души. Спектакль поистине великолепен. В нем столько поворотов сюжета, столько блестящих комических диалогов и крылатых фраз. В нем есть настоящая сила чувств и неподдельная жизнь. И главное — в нем столько любви!

Эта история случилась в Нью-Йорке. Он — Джерри, молодой амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Она — Гитель, занимающаяся танцами, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Случайная встреча переворачивает их жизнь. Они тянутся друг к другу. Вначале просто от одиночества, оттого, что ни его, ни ее никто не ждет дома. Что ни он, ни она не вздрагивают от долгожданных телефонных звонков. Что ни он, ни она не проводят долгие вечера с теми, кто им дорог. Их бросает из одной крайности в другую, они делают друг другу больно, но продолжают держаться друг за друга.

Поразительно, как такие разные люди могли найти друг друга в бушующей пене дней? И все же, не прошли ли они мимо любви? Случайная пара — неустойчивые, как на качелях, отношения… Печально, как легко потерять свое счастье…

«История о том, как люди не могут обрести в другом свою половину — вот вроде все, а оно раз — и качели в обратную строну, вот еще секунду — и люди вместе взлетят, а вот оно обратно», — рассказывает художник Павел Каплевич.

Право решать, остановились ли качели Гитель и Джерри или продолжили ход, драматург Уильям Гибсон оставил за зрителем, который в диалогах или между строк должен был уловить главное — только от нас самих зависит, с кем сесть на качели и как высоко на них взлететь.

Спектакль — лауреат театральной премии «Звезда театрала — 2013» в номинации «Лучшая антреприза». Режиссер: Алексей Кирюшенко. В ролях: Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко.

Билеты можно приобрести в кассах Bilietai.lt

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