ВОЗ: «британский» штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах

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Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 50 странах и районах, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Со времени первого обнаружения 14 декабря разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — указывает организация. Отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, «выявлен в 20 странах/территориях/районах в четырех из шести регионов ВОЗ». Кроме того, 9 января Япония уведомила ВОЗ, что новая разновидность B.1.1.28 обнаружена у четырех человек, прибывших из Бразилии.

«Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым», — пояснили в ВОЗ. Обнаружение этих разновидностей, вызывающих у специалистов обеспокоенность, подчеркивает важность «усиления возможностей диагностики и систематического изучения последовательности вируса SARS-CoV-2», а также своевременного предоставления информации мировому сообществу, отмечается в бюллетене.