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ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в организации уже согласовали план компенсации.

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«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена ​​на значительное сокращение необходимости обращения в суды, поскольку это является потенциально длительным и дорогостоящим процессом», — говорится в сообщении.

Компенсацию смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.

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План компенсации распространяется на 92 бедные страны, среди которых большинство государств Африки и Юго-Восточной Азии.

Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что страны, самостоятельно финансирующие свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.

korrespondent.net

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