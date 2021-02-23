ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает The Guardian.
Отмечается, что в организации уже согласовали план компенсации.
«Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, поскольку это является потенциально длительным и дорогостоящим процессом», — говорится в сообщении.
Компенсацию смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.
План компенсации распространяется на 92 бедные страны, среди которых большинство государств Африки и Юго-Восточной Азии.
Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.
Отмечается, что страны, самостоятельно финансирующие свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.korrespondent.net