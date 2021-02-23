ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в организации уже согласовали план компенсации.