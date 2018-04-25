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ВОЗ дала рекомендации сидящим дома на карантине

Nuotrauka www.pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала советы людям, которые остались дома из-за карантина: нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться, рекомендации появились на сайте Роспотребнадзора.

 «Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите.

Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей», — говорится в тексте рекомендаций ВОЗ. 

 Еще в организации советуют делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Не рекомендуется проводить много времени в сидячем положении — более того, лучше не сидеть больше 30 минут подряд и почаще вставать. 

«Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и паззлы», — говорится в рекомендациях. 

Также врачи призвали медитировать и глубоко дышать. «Важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды, причем чистой воды, а не напитков с содержанием сахара. Также ВОЗ настаивает, что нужно ограничить или полностью исключить потребление алкогольных напитков», — добавили в организации. 

Как сообщалось, на самоизоляции  находится примерно половина населения планеты.

korrespondent.net

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