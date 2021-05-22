ВОЗ: длительное рабочее время убивает сотни тысяч людей в год

Исследование было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ). Анализ показал, что работа 55 часов и более в неделю была связана с более высоким риском инсульта на 35% и более высоким риском смерти от сердечных заболеваний на 17% по сравнению с рабочей неделей от 35 до 40 часов.

Исследование также показало, что почти три четверти тех, кто умер в результате многочасовой работы, были мужчинами среднего или старшего возраста. Хотя исследование не охватывало период пандемии, официальные лица ВОЗ заявили, что недавний скачок в дистанционной работе и замедление экономического роста, возможно, увеличили риски, связанные с длительным рабочим временем. «У нас есть некоторые доказательства того, что, когда страны переходят в режим национальной изоляции, количество часов работы увеличивается примерно на 10%», — сказал технический сотрудник ВОЗ Фрэнк Пега.

В докладе говорится, что многочасовая работа является причиной примерно трети всех заболеваний, связанных с работой, что составляет самое большое бремя профессиональных заболеваний. ВОЗ предлагает работодателям теперь учитывали это при оценке рисков для здоровья своих работников. По словам Пега, ограничение рабочего времени было бы полезно для работодателей, поскольку это, как было показано, повышает производительность труда.