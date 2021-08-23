ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно установить воздушный коридор для доставки гумпомощи в Афганистан

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Сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуют немедленно установить воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи жителям Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении организаций, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Потребность жителей Афганистана в гуманитарной помощи растет, однако возможности ее оказания стремительно сокращаются, в первую очередь из-за запрета коммерческих рейсов в Кабул, отмечают ВОЗ и ЮНИСЕФ.

«В последние дни главной задачей было эвакуировать иностранцев и уязвимых афганцев, но нельзя же пренебрегать огромными потребностями большинства населения страны, — говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ. — Поскольку в кабульском аэропорту запрещена посадка коммерческих рейсов, мы не можем ввезти в страну запасы гуманитарной помощи и доставить ее нуждающимся. Другие гуманитарные организации испытывают такие же трудности».