ВОЗ изучает возможность электронной регистрации вакцинируемых от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает способы электронного учета вакцинируемых от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Он напомнил, что сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек. «ВОЗ в настоящее время исследует, как запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем», — отметил собеседник агентства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получать паспорт вакцинированного на портале госуслуг. В свою очередь, директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал введение ковид-паспортов верным решением. «Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», — сказал он 25 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

Российская Федерация 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан НИЦ имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая — спустя три недели после первой.