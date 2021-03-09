ВОЗ: К началу 2022 года пандемия закончится

В текущем году ситуация с коронавирусом будет более контролируемая, чем в прошлом, а в следующем году пандемия закончится. Такое заявление в интервью немецкому Die Welt глава европейского отделения Всемирной организации здоровья Ханс Клюге.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. Мы уже знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», – заявил он.