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ВОЗ: К началу 2022 года пандемия закончится

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В текущем году ситуация с коронавирусом будет более контролируемая, чем в прошлом, а в следующем году пандемия закончится. Такое заявление в интервью немецкому Die Welt глава европейского отделения Всемирной организации здоровья Ханс Клюге.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. Мы уже знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», – заявил он.

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При этом он отметил, что это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.

Клюге добавил, что преодоления пандемии необходима «европейская солидарность» в вопросах распределения вакцины и снятия карантина.

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«Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу», – подчеркнул он.

Отметим, на этой же неделе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что прогнозировать победу над пандемией до конца 2021 года преждевременно и нереалистично.

korrespondent.net

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