ВОЗ: каждый десятый житель планеты мог быть инфицирован коронавирусом

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Число инфицированных коронавирусом жителей Земли может составлять около 10%. Такие оценки привел директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом, — заявил Майкл Райан, выступая в Женеве на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией COVID-19. — В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам».

«Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску заболеть, — подчеркнул директор. — Мы знаем, что пандемия продолжит развиваться. Но мы также знаем, что на настоящий момент у нас есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения жизней». По словам Райана, дальнейшее развитие ситуации в сфере противодействия COVID-19 будет зависеть от выбора, который человечество сделает коллективно, и от того, как оно использует эти инструменты.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 35,1 млн, более 1 млн инфицированных с момента вспышки скончались. Таким образом, если оценки ВОЗ верны, то COVID-19 инфицированы в мире по меньшей мере 780 млн человек (население мира составляет около 7,8 млрд человек — прим. БЕЛТА).