ВОЗ констатировала начало второй волны COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения констатирует начала второй волны коронавируса в мире. Более того, как заявил в среду, 12 августа, представитель Европейского бюро ВОЗ, некоторые страны переживают уже третью волну.

«Вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия. Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну. Некоторые страны переживают уже третью волну», — сказал он.

Одной из причин роста заболеваемости он назвал отпуска — люди возвращались инфицированными.

«Также мы с тревогой ожидаем учебного года. Нам еще предстоит изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание», — уточнил представитель ВОЗ.