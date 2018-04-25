ВОЗ констатировала вспышку COVID-19 в Европе

Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что в регионе фиксируют вспышку коронавируса. Об этом сообщает AFP.

«Мы действительно видим вспышку… в том смысле, что требуется всего пару дней, чтобы в европейский регион количество случаев заражения возросло на один миллион случаев», — сказал Клюге.

Рекордные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом наблюдаются в Европе. Так, в Швейцарии число новых случаев увеличилось за последние сутки более чем на 10 000, в Польше — почти на 25 000. Россия по темпам инфицирования занимает четвертое место в мире, на этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября режим дистанционного обучения для школьников шестых-одиннадцатых классов.

Он добавил, что в организации также видят постепенный рост летальных случаев от COVID-19.

Кроме того, впервые за всю историю коронавирусной пандемии США в этой стране официально зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев коронавируса. Это произошло прямо на пике выборной кампании президента Америки, когда миллионы людей с нетерпением ожидают результатов голосования, а сотни тысяч принимают участие в разного рода митингах. Люди собираются и для приветствия Байдена, и для общения с Трампом, и для протестных акций, сейчас количество митингов и массовых беспорядков в США снова достигло рекордного уровня.

Вторая волна в Америке началась в середине сентября и продолжает набирать обороты. По мнению местных врачей, пока никаких признаков улучшения ситуации или ослабления уровня заболеваемости не предвидится. К примеру, в среду было зарегистрировано 104 000 новых инфекций за один день, как сообщила газета The Washington Post. Смертность от коронавируса в США перевалила за 233 000 человек, выросли и среднесуточные ее показатели за 7 дней. Всего в Америке зарегистрировано более 9 млн инфицированных, причем рост отмечается практически в каждом штате.