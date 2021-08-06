ВОЗ: Мир в реальной опасности из-за COVID-19

Многие достижения мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса нивелируются по ряду причин, в связи с чем человечество находится в «реальной опасности». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в четверг, 5 августа.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, причинами такого положения вещей являются увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.