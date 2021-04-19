ВОЗ назвала тревожной ситуацию с коронавирусом

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«На 12 апреля, по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — подчеркнула она.

Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках. «ВОЗ разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются», — указала она, комментируя ситуацию с ограничением полетов между Россией и Турцией.

Представитель подчеркнула, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — добавила представитель организации.