ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию

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Всемирная организация здравоохранения не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет «живой вакциной» и позволит победить пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Вуйнович указала, что, даже если удастся победить пандемию, коронавирус перейдет в эндемическую ситуацию, то есть никогда не уйдет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше и, как отметила эксперт, станет возможна борьба с этим заболеванием. При этом Вуйнович отметила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения омикрон-варианта коронавируса. «Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся», — добавила она.

Она также выразила надежду, что клиническая картина у заболевших новым штаммом будет не такая серьезная, как у заболевших, например, дельта-штаммом. Однако, указала Вуйнович, это не значит, что не будет серьезно заболевших. По ее словам, заболевание «омикроном», как и в предыдущих случаях, сопровождают головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор. Понять, кто заболел «омикроном», а кто «дельтой», указала она, сейчас уже клинически практически невозможно. Кроме того, в случае с «омикроном» эффективны те же методы и лекарства, что и для предыдущих штаммов.