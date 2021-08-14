ВОЗ не настаивает на введении обязательного вакцинирования от COVID-19

«Самим странам это решать», — подчеркнула официальный представитель. При этом в ВОЗ считают, что наилучший результат достигается тогда, когда вакцинированы люди, входящие в приоритетные группы, и когда у них есть достоверная информация, на основе которой они могут сделать выбор, касающийся прививки.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 августа в мире было сделано 4 428 168 759 прививок от коронавируса. С начала пандемии в организацию поступили сведения о 204 644 849 случаях заражения и 4 323 139 летальных исходах.