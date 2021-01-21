ВОЗ не рекомендует вводить COVID-паспорта

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что решение некоторых стран ввести паспорта вакцинации для путешественников является преждевременным. Вакцин от коронавируса в мире пока что недостаточное количество, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«14 января состоялась четвертая встреча в этом году по ситуации с COVID-19 чрезвычайного комитета ВОЗ… На данный момент не рекомендовали требовать от путешественников иммунизацию, потому что сейчас мы еще не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус. Конечно, она предупреждает тяжелое протекание заболевания, облегчает работу систем здравоохранения, но нам нужны еще популяционные исследования», — сказала Вуйнович.

Вторая причина по ее словам, это нехватка препарата от коронавируса. Из-за этого во всем мире происходит огромное неравенство.