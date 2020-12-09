ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Об этом заявила на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что нам следует идти по пути обязательной вакцинации», — сказала она.

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Реальность заключается в том, что вакцина — это то, что нужно людям, — отметил он. — Однако развертывание вакцинации должно производиться аккуратно и осторожно». «Нужно заверять людей, привлекать к вакцинации, — подчеркнул специалист. — Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации».