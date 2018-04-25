ВОЗ: новая инициатива международного сотрудничества в борьбе с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала старт новой международной инициативе, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония по этому случаю состоялась 24 апреля в Женеве в режиме телеконференции с участием представителей ряда международных структур и государств.

«Мы стоим перед лицом общей угрозы, мы сможем ее преодолеть, только действуя сообща», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнув, что мир нуждается в эффективных средствах для борьбы с пандемией.

Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19. Эти технологии должны стать доступными для всех, кто в них нуждается.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны более 1 тыс. пациентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название — COVID-19 и признала вспышку болезни, распространившуюся на большинство стран, пандемией.