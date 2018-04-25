ВОЗ: нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за всеобщий равный доступ к разрабатываемой сейчас вакцине от коронавируса. Однако для решения этой задачи необходим глобальный консенсус, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Генеральный директор отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы доступ к вакцине от коронавируса получили все, кто в ней нуждается. По его словам, требуется глобальный консенсус в отношении того, чтобы любая вакцина, которая будет создана или открыта, расценивалась как мировое общественное благо. Речь идет о глобальном консенсусе, основанном на политической приверженности лидеров.

Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что многие лидеры уже высказались в поддержку идеи расценивать вакцину от коронавируса в качестве общественного блага. «Однако нужно продолжать продвижение этой идеи, и больше лидеров должны к этому присоединиться. Нам нужны подлинно глобальная политическая приверженность и глобальный консенсус. Мы продвигаем это. Задача пока не решена. Но мы надеемся, что мир достигнет согласия в том, чтобы вакцина, которую создадут, считалась глобальным общественным благом», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.