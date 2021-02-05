ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает France 24 в пятницу, 5 февраля.

В ответ на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что «это большой вопрос, который вызывает беспокойство».

В то же время он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.