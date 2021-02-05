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ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций

Photo by U.S. Secretary of Defense on Foter.com / CC BY

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает France 24 в пятницу, 5 февраля.

В ответ на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что «это большой вопрос, который вызывает беспокойство».

В то же время он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

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«Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно», — сказал Клюге.

korrespondent.net

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