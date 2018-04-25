ВОЗ обеспокоилась психическим здоровьем людей из-за карантина

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Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоились влиянием на психологическое состояние людей в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

«Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы применяемые меры не создавали серьезных последствий с точки зрения психического здоровья людей», — сказала представитель европейского отделения ВОЗ Катарина де Кат.

В частности, по ее словам, необходимо уделять повышенное внимание «доступной и всеобъемлющей» поддержке тем, кто в ней нуждается в условиях пандемии коронавируса, в особенности — пожилым людям.

Еще в организации напомнили о важности физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции. В ВОЗ считают, что это может «помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья» в этот период.

Среди рекомендаций по физической активности, размещенным на сайте организации, — в случае «сидячего» образа жизни — стараться вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильное питание и непродолжительные активные «физические перерывы» в течение дня, в частности, «танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел».