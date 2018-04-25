Родриго Дутерте принимает Присягу Президента Филиппин, 30 июня 2016 года
На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина

Подробнее...
default image
Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

Подробнее...
default image
ВОЗ обеспокоилась психическим здоровьем людей из-за карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо обеспечить беспрепятственное возвращение граждан в Литву

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудит с министрами ЕС ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
В ФРГ продлен режим всеобщего карантина

Подробнее...
default image
Число зараженных коронавирусом превысило миллион

Подробнее...
default image
Безработица в Литве в феврале – выше, чем в среднем в ЕС

Подробнее...
default image
В Венгрии вводится комендантский час

Подробнее...
default image
В Эквадоре исчез самый большой водопад

Подробнее...
default image
Г.Науседа выдвинул М. Мацияускаса в госконтролеры

Подробнее...
default image
Лукашенко: опыт Беларуси в борьбе с вирусами может для многих служить примером

Подробнее...
default image
Премьер С.Сквярнялис обратился к сеньорам с просьбой оставаться дома

Подробнее...
default image
В России объявили о новых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
Столкнется ли мир с продуктовым дефицитом?

Подробнее...
default image
В Болгарии за нарушения карантина выписали штрафов на €750 тысяч

Подробнее...
default image
Кабмин рассмотрит смягчение карантина, если ситуация останется стабильной

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство

Подробнее...
default image
Испания вошла в «фазу стабилизации» в борьбе с пандемией COVID-19

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 649, Латвия – 458, Эстония – 858

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ВОЗ обеспокоилась психическим здоровьем людей из-за карантина

Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоились влиянием на психологическое состояние людей в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. 

«Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы применяемые меры не создавали серьезных последствий с точки зрения психического здоровья людей», — сказала представитель европейского отделения ВОЗ Катарина де Кат. 

В частности, по ее словам, необходимо уделять повышенное внимание «доступной и всеобъемлющей» поддержке тем, кто в ней нуждается в условиях пандемии коронавируса, в особенности — пожилым людям. 

Еще в организации напомнили о важности физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции. В ВОЗ считают, что это может «помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья» в этот период. 

Среди рекомендаций по физической активности, размещенным на сайте организации, — в случае «сидячего» образа жизни — стараться вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильное питание и непродолжительные активные «физические перерывы» в течение дня, в частности, «танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел».

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600