ВОЗ обновила данные по случаям оспы обезьян

«Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», – говорится в сообщении.

Секвенирование генома из взятого в Португалии биологического образца указывает на тесную связь со случаями заражения 2018 и 2019 годов, когда инфекция была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур.

В ВОЗ напомнили, что оспа обезьян является эндемической в Бенине, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республике и Южном Судане.

ВОЗ рекомендовала продолжать следить за эпидемиологической ситуацией в не являющихся эндемичными странах, где обнаружились случаи заражения оспой обезьян. Речь идет, в частности, о выявлении контактов больных людей со здоровыми. Организация сообщила, что созовет экспертов «для обсуждения рекомендаций по вакцинации».

Ранее в субботу стало известно, что первый возможный случай заболевания оспой обезьян выявлен в Греции. Симптомы заболевания обнаружены у 29-летнего британского туриста, который со своей спутницей приехал на отдых на остров Кефалония. У молодого человека – кожная сыпь и другие тревожные симптомы.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Могут также появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.