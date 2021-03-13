ВОЗ оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Африке

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Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в странах Африки стабилизировалась на уровне около 70 тысяч новых случаев в неделю. Такие данные озвучила региональный директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти, сообщает Интерфакс.

«В ближайшие дни Африка, как ожидается, зарегистрирует более 4 млн случаев COVID-19 и около 160 тыс. потерянных жизней. В последние три недели континент вышел на плато примерно с 70 тыс. новых случаев в неделю», – сказала Моэти.

По ее словам, среди заразившихся – более 100 тыс. медицинских работников.