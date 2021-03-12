ВОЗ: От COVID-вакцин никто не умер

В мире вакцинировали более 268 миллионов человек и пока не зарегистрировано ни одного летального случая от препаратов против коронавируса. Об этом в пятницу, 12 марта, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет ТАСС.

«До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19», — заявил представитель организации Тарик Яшаревич.

По его словам, «ВОЗ в курсе того, что в качестве меры предосторожности несколько стран в Европейском союзе приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, которые получили вакцину из этой конкретной партии». Яшаревич, добавил, что «это решение было принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование».