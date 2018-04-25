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ВОЗ: Отмена карантина грозит катастрофой

Photo by ITU Pictures on Foter.com / CC BY

Снятие отдельными странами карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будет иметь тяжкие последствия. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге. 

По его словам, правительствам стран, желающим открыть границы и прекратить сдерживать распространение коронавируса — нужно ждать неприятных последствий. 

«Чем больше государства контролируют распространение COVID-19, тем больше они могут открываться. Но отменять все меры сразу без какого либо контроля — это путь к катастрофе», — заявил глава ВОЗ. 

Напомним, ранее глава ВОЗ выразил надежду на создание вакцины от коронавируса в течение двух лет и на максимальное использование имеющихся инструментов в борьбе с инфекцией.

korrespondent.net

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