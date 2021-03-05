ВОЗ отметила ухудшение ситуации с COVID в Европе

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В Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах появились признаки новой волны коронавируса, в связи с чем необходимо соблюдать карантинные ограничения. Об этом во вторник, 2 марта, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в Twitter.

По его словам, ситуация в регионе ухудшилось, хотя в феврале пандемия в Европе пошла на спад.