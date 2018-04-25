ВОЗ отвергает стратегию достижения иммунитета за счет циркулирования коронавируса

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ВОЗ отвергает стратегию достижения иммунитета за счет свободного циркулирования коронавируса. Подобный вариант не соответствует этическим нормам, заявил во время брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Гебрейесус заявил о неприемлемости стратегии, при которой коллективный иммунитет от коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, достигается в человеческом обществе посредством свободного циркулирования инфекции.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», — сообщил глава ВОЗ.

Он отметил, что еще нет достаточных знаний об иммунитете от COVID-19. Хотя у большинства заболевших иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель, все еще не известно, насколько сильным является иммунный ответ и как долго длится. Напомнил Гебрейесус и о случаях, когда фиксировалось вторичное заражение у тех, кто уже переболел.

«Внушительное большинство людей в большинстве стран по-прежнему восприимчивы к этому вирусу», — продолжил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что бесконтрольное циркулирование COVID-19 среди людей привело бы к ненужному инфицированию, страданиям и смертям.

«Сейчас мы только начинаем понимать долгосрочное воздействие COVID-19 на людей», — резюмировал Гебрейесус. Поэтому, по его словам, позволить опасному вирусу свободно циркулировать — просто неэтично.