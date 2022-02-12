ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

Пандемия COVID-19 далека от завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса. Об этом заявил при посещении ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — заявил представитель ВОЗ.

Сумья Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Гебрейесусом, которая в пятницу посетила в южноафриканском городе Кейптаун лабораторию местной компании Afrigen Biologics. Она первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA) с использованием находящихся в открытом доступе соответствующих научных разработок компании Moderna. В конце текущего года начнутся клинические испытания новой вакцины.