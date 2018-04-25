ВОЗ: пандемия коронавируса усиливается

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет об усилении пандемии коронавируса в мире.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», — заявил он.

Гебрейесус отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы ВОЗ, пандемия «изменила мир». Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что «люди способны реагировать как позитивно, так и негативно».

Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, добавил Гебрейесус.

По последним данным, общее количество заразившихся в мире приближается к 16,5 млн человек, более 10 млн излечились, число жертв превысило 652 тысяч человек.