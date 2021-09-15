ВОЗ: паспорта вакцинации для путешествий могут стать инструментом для дискриминации

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Всемирная организация здравоохранения на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, — подчеркнул он. — Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации».

Как уточнил глава ВОЗ, в будущем возможность появления таких паспортов можно рассмотреть. «Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность, — подчеркнул он. — Поэтому организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему».