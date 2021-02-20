ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует делать обязательными сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу у путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, если сделать обязательными подобные сертификаты, у жителей стран, где нет доступа к вакцинам, будут ограничены возможности путешествовать.