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ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует делать обязательными сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу у путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, если сделать обязательными подобные сертификаты, у жителей стран, где нет доступа к вакцинам, будут ограничены возможности путешествовать.

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Майкл Райан подчеркнул: вопрос о сертификатах продолжат обсуждать в будущем. Его регулярно рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям.

belta.by

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